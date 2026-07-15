Accesorio enrollador de mangueras automático HDS C

Kit de montaje completo de enrollador de mangueras automático para la gama compacta HDS. Montaje extremadamente sencillo y todas las funciones del equipo están disponibles. Ofrece comodidad máxima al enrollar y desenrollar la manguera de alta presión. Incluye: enrollador de mangueras automático, manguera de alta presión y todos los elementos de conexión.