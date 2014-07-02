Accesorio enrollador de mangueras para equipos de gasolina de alta presión, 30 m
Enrollador de mangueras ABS para montar en el equipo. Para guardar las mangueras de alta presión de forma segura y ahorrando espacio (con manguera de conexión para la salida de alta presión del equipo). Se puede girar bajo presión con conexión 22 x 1,5.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|30
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|7,5
Scope of supply
- Enrollador de mangueras
- Manguera de conexión
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