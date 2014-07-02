Accesorio enrollador de mangueras para equipos de gasolina de alta presión, 30 m

Enrollador de mangueras ABS para montar en el equipo. Para guardar las mangueras de alta presión de forma segura y ahorrando espacio (con manguera de conexión para la salida de alta presión del equipo). Se puede girar bajo presión con conexión 22 x 1,5.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 30
Color negro
Peso (con embalaje) (kg) 7,5

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras
  • Manguera de conexión
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