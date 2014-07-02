Aspiradores profesionales
Filtro T / NT
- Filtro plegado plano HEPA, categoría de polvo H
- Filtro plegado plano, estándar, BIA C o hasta categoría de polvo M
- Filtro para suciedad gruesa para la aspiración de líquidos
- Cesto de filtro principal permanente
- HEPA Filter
- Bolsas de filtro para suciedad húmeda
- Filtro de cartucho, estándar, BIA C o hasta categoría de polvo M
- Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo
- Kits/sacos de filtros de seguridad
- Filtro textil
- Bolsa de filtro textil
- Filtro del aire de evacuación
Boquillas de aspiración
Mangueras de aspiración
- Conexión de la manguera
- Mangueras de aspiración con sistema de clip 1.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2016)
- Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)
- Mangueras de aspiración con acoplamiento de cono
- Mangueras de aspiración zona 22
- Mangueras de aspiración especiales
Manguitos de acoplamiento
- Pieza de conexión en Y
- Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor
- Manguito de conexión de las herramientas eléctricas, conexión de clip
- Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca
- Piezas de ampliación (Tubo -> Herramienta)
- Manguitos reductores
- Kit de adaptadores reducción/ampliación