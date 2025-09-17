La potente batería de repuesto de iones de litio para todos los modelos de aspiradoras VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax y VC 7 Signature Line permite prolongar la autonomía hasta 50 minutos sin carga intermedia. Si la primera batería se agota, se puede extraer rápida y fácilmente con un desbloqueo de 2 teclas e introducir la batería de repuesto. De este modo, el trabajo se puede retomar de inmediato. Una pantalla LED de 3 niveles informa sobre el estado de carga. Práctica y cómoda: la batería de repuesto se puede cargar por separado, por lo que no hay que interrumpir el trabajo durante mucho tiempo.