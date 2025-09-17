Batería de repuesto
Aspirar de forma relajada y minuciosa: esta batería de repuesto ofrece 50 minutos más de autonomía para todas las aspiradoras a batería de las gamas VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax y VC 7 Signature Line.
La potente batería de repuesto de iones de litio para todos los modelos de aspiradoras VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax y VC 7 Signature Line permite prolongar la autonomía hasta 50 minutos sin carga intermedia. Si la primera batería se agota, se puede extraer rápida y fácilmente con un desbloqueo de 2 teclas e introducir la batería de repuesto. De este modo, el trabajo se puede retomar de inmediato. Una pantalla LED de 3 niveles informa sobre el estado de carga. Práctica y cómoda: la batería de repuesto se puede cargar por separado, por lo que no hay que interrumpir el trabajo durante mucho tiempo.
Características y ventajas
Display LED de 3 niveles como indicador de estado de carga de la batería.
Es posible efectuar la carga de forma independiente al almacenamiento del equipo.
Potentes células de iones de litio
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|149 x 83 x 49