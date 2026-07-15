La batería de recambio Kärcher Battery Power de 36 V/2,5 Ah es apta para el uso en todos los equipos de la plataforma de baterías Kärcher de 36 V. La innovadora Real Time Technology con display LCD integrado muestra de un vistazo el tiempo de funcionamiento restante, el tiempo de carga restante y el estado de carga (en función del equipo utilizado). Las potentes células de iones de litio proporcionan potencia constante y garantizan que la batería no se autodescargue ni pierda capacidad como consecuencia de las descargas parciales frecuentes (efecto memoria). Y gracias a los elementos Soft Touch de la carcasa, de tacto agradable, la batería no se desliza ni siquiera en superficies lisas o inclinadas.