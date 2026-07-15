Battery Power+ 36/75
Su capacidad de 7,5 Ah garantiza una autonomía prolongada de la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios. Con elevada potencia y Real Time Technology en la pantalla LCD y protección contra sobreintensidad de corriente.
Al estar protegida por una robusta carcasa de alta calidad resistente a impactos con protección IPX5, la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios de Kärcher con 7,5 Ah de capacidad combina el máximo rendimiento con una resistencia impresionante. Esta batería, desarrollada para equipos Kärcher de la plataforma de baterías de 36 voltios, dispone de una amplia serie de mecanismos de protección. Los daños en las celdas provocados por descargas totales, sobretensión o sobreintensidad, por ejemplo, se evitan eficazmente gracias a la vigilancia de tensión y la protección contra la sobreintensidad de corriente integradas. La eficiente gestión de la temperatura supervisa de manera constante la temperatura de la batería y garantiza un equilibrio térmico seguro que permite ofrecer la máxima potencia posible en todo momento. El tiempo de funcionamiento restante, el tiempo de carga y el estado de carga pueden consultarse en todo momento en una pantalla LCD gracias a Real Time Technology.
Características y ventajas
Innovadora Real Time TechnologyLa pantalla LCD integrada muestra el tiempo restante, el tiempo de carga restante y el estado de carga en todo momento.
Extrema robustezLas carcasas de las baterías Kärcher son muy resistentes a los golpes. Carcasa de plástico estable y resistente
Plataforma de baterías de 36 V Kärcher Battery PowerPara el uso en todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V Kärcher Battery Power. Para usar en cualquier equipo de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power+ de 36 V.
Potentes células de iones de litio
- La batería de iones de litio garantiza una potencia constante e impide la autodescarga y el efecto memoria.
Protección frente a chorros de agua según el grado IPX5
- Protección segura en aplicaciones con chorros de agua.
Seguridad
- Protege contra sobretensiones y baja tensión.
- Protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|36
|Capacidad (Ah)
|7,5
|Energía (Wh)
|270
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|2
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|167 x 88 x 118