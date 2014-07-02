Bolsa de filtro de papel KFI 252

Independiente y versátil: la compacta aspiradora en seco y húmedo a batería sin cable con el kit WD 1 Compact Battery de la plataforma a batería Battery Power de 18 V con accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos.

Bolsas de filtro de papel de 2 capas con una excelente capacidad de filtrado. Las bolsas de filtro de papel destacan además por su elevada resistencia a la rotura y por retener el polvo con eficacia. El equipo de serie incluye 5 bolsas.

Características y ventajas
Doble capa
  • Resistencia a la rotura
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 5
Color marrón
Peso (kg) 0,3
Peso (con embalaje) (kg) 0,4
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 240 x 150 x 8
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suciedad seca