Tanto si se trata de zonas de difícil acceso como de espacios reducidos en el coche, el hogar, el sótano o la caseta de jardín, la boquilla flexible para ranuras garantiza la limpieza hasta el último rincón. Gracias al material flexible, la boquilla llega a zonas que no se pueden limpiar con la boquilla para ranuras estándar. La boquilla para ranuras es apropiada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.