Boquilla para coche, DN 35, 90 mm
Boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana diseñada para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35. Ancho útil: aprox. 90 mm.
Con un ancho útil de 90 milímetros la manejable boquilla de aspiración para automóviles está diseñada especialmente para la limpieza rápida y a fondo de los vehículos. Su diseño acodado plano facilita la aspiración del espacio para los pies, las alfombrillas, los asientos, las tapicerías y el maletero. La boquilla para coches de plástico es apta para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 35
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Anchura (mm)
|90
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|240 x 130 x 100
Vídeos
Campos de aplicación
- Especial para una limpieza a fondo del interior de los vehículos