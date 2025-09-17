Boquilla para limpieza de textiles

Para eliminar con suavidad la suciedad de las superficies textiles del coche y del hogar. Adecuado para aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras.

Su diseño ergonómico permite una limpieza suave de las superficies textiles en el coche y en casa. Los dos elevadores de hilos garantizan la aspiración segura incluso de las partículas de suciedad más pequeñas. La boquilla se puede utilizar como accesorio con todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher de las series SE 4, SE 5 y SE 6.

Características y ventajas
Boquilla equipada con 2 elevadores de hilos
  • Permite aspirar las superficies textiles con delicadeza.
  • Aspiración fiable incluso de las partículas de suciedad más pequeñas.
Apropiada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) 35
Ancho de trabajo (mm) 117
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 110 x 117 x 52
Campos de aplicación
  • Maletero
  • Asiento trasero
  • Asientos de automóviles
  • Espacio para los pies
  • Alfombrillas
  • Tapicerías
  • Muebles tapizados
  • Colchones
  • Textiles para el hogar, como cortinas o fundas de cojín