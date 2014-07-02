Boquilla para limpieza de tubos y tuberías
Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruídos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tubería. Con conexión R 1/8" para montaje en manguera de limpieza de tubos y tuberías. 3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro (mm)
|16
|Tamaño de la boquilla ( )
|55
|Rosca
|R 1/8"