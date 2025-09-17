Gracias a su rodillo especialmente suave, la boquilla para suelos duros limpia suelos sensibles como el parqué, el laminado, el corcho, el PVC, el linóleo y las baldosas de forma sostenible y suave al mismo tiempo. Especialmente desarrollado para el VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily y el VC 7 Cordless yourMax, se desliza y suave y fácilmente por el suelo. Otra ventaja es la articulación flexible de la boquilla para suelos duros, que permite una extrema maniobrabilidad y una fácil introducción por debajo de los muebles. Otra característica práctica es que los LED de la boquilla para suelos visibilizan la suciedad aún más y, por tanto, garantizan una limpieza aún más profunda.