Boquilla para suelos duros
Las boquillas para suelos duros de Kärcher para las aspiradoras manuales sin bolsa VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily y VC 7 Cordless yourMax limpian con suavidad incluso los suelos duros más delicados.
Gracias a su rodillo especialmente suave, la boquilla para suelos duros limpia suelos sensibles como el parqué, el laminado, el corcho, el PVC, el linóleo y las baldosas de forma sostenible y suave al mismo tiempo. Especialmente desarrollado para el VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily y el VC 7 Cordless yourMax, se desliza y suave y fácilmente por el suelo. Otra ventaja es la articulación flexible de la boquilla para suelos duros, que permite una extrema maniobrabilidad y una fácil introducción por debajo de los muebles. Otra característica práctica es que los LED de la boquilla para suelos visibilizan la suciedad aún más y, por tanto, garantizan una limpieza aún más profunda.
Características y ventajas
Rodillo blando para una limpieza cuidadosa
- Cuida los suelos delicados.
LED para una mejor visibilidad del polvo
- Permite eliminar con mayor eficacia el polvo que no se ve.
Articulación flexible
- Gran agilidad y muy buena manejabilidad en muebles.
Protección contra impactos blanda
- El perfil protector de los laterales de la boquilla para suelos cuida las zonas sensibles.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|265 x 113 x 255
Campos de aplicación
- Parqué sellado
- Suelos de corcho