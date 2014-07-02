Boquilla triple, 034

Rápido y cómodo cambio del tipo de chorro girando simplemente la boquilla. Opciones: chorro de alta presión concentrado, chorro de alta presión en abanico (25°), cambio manual a chorro de baja presión en abanico (40º). En aparatos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie a limpiar. Acoplamiento M 18 x 1,5.