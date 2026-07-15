Boquilla triple, 045

Boquilla de chorro triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie que debe limpiarse. Acoplamiento M 18 x 1,5.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 300
Tamaño de la boquilla ( ) 45
Temperatura (°C) máx. 80
Rosca de empalme M 18
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
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