Boquilla triple, 045
Boquilla de chorro triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie que debe limpiarse. Acoplamiento M 18 x 1,5.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión máx. (bar)
|300
|Tamaño de la boquilla ( )
|45
|Temperatura (°C)
|máx. 80
|Rosca de empalme
|M 18
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
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