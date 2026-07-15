Boquilla variable de ángulo, 055

Permite modificar de modo continuo el ángulo de proyección del chorro de alta presión de 0–90º. Mejor adaptación al tipo y naturaleza de la suciedad y de la superficie a limpiar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de la boquilla ( ) 55
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
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