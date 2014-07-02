Boquillas de chorro múltiple

Kärcher Boquillas de chorro triple

Boquillas de chorro triple

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Kärcher Boquilla triple, touchless (de conmutación directa)

Boquilla triple, touchless (de conmutación directa)

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Kärcher Boquilla de ángulo variable 0º-90º

Boquilla de ángulo variable 0º-90º

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