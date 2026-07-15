Cargador rápido Battery Power+ 36/60
Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared.
Características y ventajas
CompatibilidadCarga todas las baterías de recambio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V.
Potente cargador rápidoPermite tiempos de carga cortos.
Diseño moderno, fino y compactoManipulación sencilla.
Soporte de pared
- Para una colocación limpia del cargador en la pared.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Tiempo de carga de la batería con cargador rápido
|
batería Battery Power+ de 36 V / 6,0 Ah:
45 min (80 %) / 76 min (100 %)
batería Battery Power+ de 36 V / 7,5 Ah:
58 min (80 %) / 92 min (100 %)
batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah:
40 min (80 %) / 68 min (100 %)
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|1
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|192 x 137 x 82
Vídeos