Tiempo de carga de la batería con cargador rápido

batería Battery Power+ de 36 V / 6,0 Ah:

45 min (80 %) / 76 min (100 %)



batería Battery Power+ de 36 V / 7,5 Ah:

58 min (80 %) / 92 min (100 %)



batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah:

40 min (80 %) / 68 min (100 %)

