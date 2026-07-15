Cargador rápido Battery Power+ 36/60

Con una corriente de carga máxima de 6 A, carga todas las baterías de litio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V: cargador rápido con indicación LED de estado de servicio. Montaje sencillo en la pared.

Características y ventajas
Cargador rápido Battery Power+ 36/60: Compatibilidad
Compatibilidad
Carga todas las baterías de recambio Kärcher Battery Power- y Kärcher Battery Power+ de 36 V.
Cargador rápido Battery Power+ 36/60: Potente cargador rápido
Potente cargador rápido
Permite tiempos de carga cortos.
Cargador rápido Battery Power+ 36/60: Diseño moderno, fino y compacto
Diseño moderno, fino y compacto
Manipulación sencilla.
Soporte de pared
  • Para una colocación limpia del cargador en la pared.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Plataforma de batería Plataforma de baterías de 36 V
Tiempo de carga de la batería con cargador rápido batería Battery Power+ de 36 V / 6,0 Ah:
45 min (80 %) / 76 min (100 %)

batería Battery Power+ de 36 V / 7,5 Ah:
58 min (80 %) / 92 min (100 %)

batería Battery Power de 36 V / 5,0 Ah:
40 min (80 %) / 68 min (100 %)
Color antracita
Peso (kg) 1
Peso (con embalaje) (kg) 1,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 192 x 137 x 82

Vídeos

Equipos compatibles