Cepillo de lavado
Cepillo universal con empuñadura ergonómica y cerdas blandas para limpiar a fondo y con cuidado todo tipo de superficies.
El cepillo de lavado es un cepillo universal de múltiples aplicaciones, apto para todo tipo de superficies. Ejemplos clásicos de aplicación son, por ejemplo, muebles de jardín, superficies de cristal, coches, motocicletas, bicicletas, persianas enrollables, persianas de tablillas, porches acristalados, caravanas o juguetes de jardín. El cepillo de lavado está equipado con cerdas blandas y cuidadosas con las superficies, y convence por su excelente poder de limpieza. En definitiva: la solución ideal para trabajos de limpieza en la casa y el jardín. Adecuado para todas las limpiadoras de alta presión Kärcher de las clases de la K2 a la K7.
Características y ventajas
Aplicación del detergente
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Cerdas blandas cuidadosas con las superficies
- Limpieza cuidadosa y suave de superficies delicadas
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|333 x 82 x 184
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Vehículos
- Jardines acristalados
- Motos y ciclomotores
- Persianas/venecianas
- Autocaravanas
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Juguete de jardín