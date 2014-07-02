Cepillo de lavado giratorio para equipos < 800 l/h, cerdas de nailon

Los cepillos de lavado giratorios eliminan de forma cuidadosa el polvo fino y la suciedad acumulada de todas las superficies. Resistente a temperaturas de hasta 60 °C. (M 18 × 1,5 acoplamiento de cepillos intercambiable).