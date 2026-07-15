3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Para conseguir un pulido perfecto de suelos sellados. Los cepillos de esponja para pulido para suelos sellados han sido especialmente desarrollados para este ámbito de aplicación y, gracias a sus propiedades de pulido especiales, garantizan un resultado del pulido aún mejor en superficies resistentes selladas, como corcho, parqué o laminado. Basta con insertar los cepillos de esponja para pulido en el disco del equipo de pulido, y ¡a empezar!