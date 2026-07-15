3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Para conseguir un pulido perfecto de suelos de piedra mates, PVC o linóleo. Los cepillos de esponja para pulido han sido especialmente desarrollados para su uso en estos suelos y, gracias a sus propiedades de pulido especiales, garantizan un resultado del pulido aún mejor en suelos de piedra mates, PVC o linóleo. Basta con insertar los cepillos de esponja para pulido en el disco del equipo de pulido, y ¡a empezar!