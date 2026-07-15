Cepillos de esponja para pulido para piedra / linóleo / PVC

3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Especialmente adecuados para conseguir un pulido perfecto de suelos de piedra mates, PVC o linóleo.

3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Para conseguir un pulido perfecto de suelos de piedra mates, PVC o linóleo. Los cepillos de esponja para pulido han sido especialmente desarrollados para su uso en estos suelos y, gracias a sus propiedades de pulido especiales, garantizan un resultado del pulido aún mejor en suelos de piedra mates, PVC o linóleo. Basta con insertar los cepillos de esponja para pulido en el disco del equipo de pulido, y ¡a empezar!

Características y ventajas
Cepillos de esponja para pulido de microfibra de alta calidad
  • Unos resultados de pulido perfectos en suelos de piedra natural mates, PVC y linóleo
  • Especialmente desarrollado para el pulido de suelos de piedra natural mates, PVC y linóleo
  • Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 3
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 125 x 125 x 15
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos de piedra natural y artificial mates