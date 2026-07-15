Cinturón para los hombros

Cómodas y liberadoras para el usuario: las correas ergonómicas para llevar sobre los hombros permiten pasar largas jornadas de trabajo sin cansarse. Compatible con numerosos equipos de jardín a batería de Kärcher.

La correa ergonómica para el hombro permite utilizar los diferentes equipos de jardín Kärcher a batería durante largo tiempo sin fatigarse. Es cómoda de llevar y libera al usuario de la carga. Compatible con los eliminadores de malas hierbas WRE 4 Battery, WRE 18-55, los sopladores y aspiradores de hojas BLV 36-240 y BLV 18-200, además de otros equipos de jardín a batería.

Características y ventajas
Hombreras recubiertas de goma
  • Garantizan la máxima comodidad durante el trabajo.
Correa para el hombro ajustable en longitud
  • En diferentes tallas.
Cierre de seguridad
  • En caso de que el equipo ejerza excesiva fuerza de arrastre, la lengüeta se abrirá por sí sola.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 240 x 60 x 50