Gracias a sus propiedades antiestáticas, el codo de plástico en DN 32 reduce la carga electrostática al aspirar, mientras que la trampilla de aire integrada reduce el esfuerzo al limpiar revestimientos textiles de pelo largo o elevada densidad. El codo dispone de una conexión de clip 1.0 en el lado de la manguera, por lo que en general es compatible con aspiradores en seco y húmedo fabricados hasta el año 2016. En el lado del accesorio hay una conexión cónica con la que se puede conectar el tubo de aspiración o boquillas aspiradoras.