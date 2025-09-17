eco!Booster 120
Ideal para superficies delicadas: eco!Booster ofrece un rendimiento de limpieza un 50 % superior en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher al ahorrar agua, energía y tiempo.
La limpieza eficaz y en profundidad de superficies delicadas nunca había sido tan fácil, rápida y con un consumo tan económico de los recursos. Con un rendimiento de limpieza un 50 % superior para el mismo consumo de recursos, eco!Booster ofrece una eficiencia hídrica y energética un 50 % más elevadas en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher. Así lo ha confirmado un instituto de pruebas independiente. Esto permite un procedimiento muy minucioso y rápido, además de ahorrar tiempo, agua y energía. Gracias a una limpieza increíblemente uniforme, la suciedad se elimina con especial eficacia y pueden limpiarse sin problemas incluso los materiales delicados, como superficies pintadas o madera. Al mismo tiempo, el manejo de eco!Booster convence: para un rendimiento de limpieza más elevado, el nivel de ruido percibido durante el funcionamiento es hasta un 25 % más bajo, en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher. eco!Booster 120 es apta para todas las hidrolimpiadoras de la gama K 2 y K 3 de Kärcher.
Características y ventajas
Rendimiento de limpieza un 50 % superior en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher.
- Limpieza en profundidad, rápida y más sostenible.
Eficiencia hídrica un 50 % superior*
- Ahorro de agua.
Eficiencia energética un 50 % superior*
- Ahorro de energía.
Reducción del ruido percibido de hasta un 25 %**
- Hoja más cómoda durante el uso.
Versatilidad de uso
- Especialmente apta para superficies sensibles como pintura o madera.
Compatible con todas las hidrolimpiadoras Kärcher de las clases K 2 y K 3.
- Perfecta para una actualización posterior.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|452 x 104 x 42
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola M, 96, 97): se necesita e adaptador M (2.643-950.0). /
* Cálculo basado en un 50 % más de superficie que puede limpiarse con la misma cantidad de energía y agua en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher. /
** En comparación con el nivel de ruido percibido durante la aplicación del chorro plano estándar de Kärcher. El valor exacto puede variar en función del equipo empleado.
