Enrollador de mangueras, automático, acero inoxidable, incluye portador giratorio, 20 m

Enrollador de mangueras automático con portador giratorio (acero inoxidable)

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud (m) 20
Temperatura (°C) máx. 150
Presión máx. (bar) 200
Peso (con embalaje) (kg) 17,1

Scope of supply

  • Enrollador de mangueras

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