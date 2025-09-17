Filtro de cartucho KFI 1310

Calidad fiable para una potencia de filtrado superior: el filtro de cartucho de fieltro para el aspirador en seco y húmedo WD 1/WD 1 Classic.

Características y ventajas
Filtro de cartucho de fieltro.
  • Buena potencia de filtrado
  • Calidad fiable
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 190 x 190 x 180
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suciedad fina
  • Suciedad gruesa
  • Líquidos