Filtro HEPA 13 embalado

Filtro HEPA 13 certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019 con un grado de separación del 99,95 %. Para aumentar el rendimiento del filtro y mejorar el aire de salida.

Nuestro filtro HEPA 13, con un grado de separación del 99,95 %, retiene incluso las partículas más pequeñas en un margen de pocas micras. El elevado rendimiento del filtro permite capturar aerosoles, virus y gérmenes prácticamente en su totalidad evitando que retornen al aire ambiente. Certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019, el filtro HEPA 13 cumple también los elevados estándares de seguridad de zonas higiénicamente sensibles.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 165 x 72 x 55
Equipos compatibles