El filtro plegado plano especial Renovation KFI 4440 es ideal para aspirar suciedad fina y gruesa, así como líquidos. También es ideal para aspirar el polvo fino generado durante los trabajos de reforma y cuando se trabaja con herramientas eléctricas. El material de poliéster hace que el filtro sea insensible a la humedad. Además, un revestimiento antiadherente evita eficazmente que el filtro se atasque y garantiza una potencia de aspiración duradera y una filtración óptima del polvo durante su uso. Integrado en un cartucho filtrante patentado, el filtro plegado plano puede sustituirse de forma especialmente cómoda y rápida, sin entrar en contacto con la suciedad: basta con abrir el cartucho filtrante, cambiar el filtro, cerrar el cartucho filtrante y listo. Diseñado a medida para las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden WD 4-7, KWD 4-6 y MV 4-6 de Kärcher.