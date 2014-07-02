Filtro T / NT

Kärcher Filtro plegado plano HEPA, categoría de polvo H

Filtro plegado plano HEPA, categoría de polvo H

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Kärcher Filtro plegado plano, estándar, BIA C o hasta categoría de polvo M

Filtro plegado plano, estándar, BIA C o hasta categoría de polvo M

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Kärcher Filtro para suciedad gruesa para la aspiración de líquidos

Filtro para suciedad gruesa para la aspiración de líquidos

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Kärcher Cesto de filtro principal permanente

Cesto de filtro principal permanente

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Kärcher HEPA Filter

HEPA Filter

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Kärcher Bolsas de filtro para suciedad húmeda

Bolsas de filtro para suciedad húmeda

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Kärcher Filtro de cartucho, estándar, BIA C o hasta categoría de polvo M

Filtro de cartucho, estándar, BIA C o hasta categoría de polvo M

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Kärcher Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo

Sacos de plástico para suciedad sin formar polvo

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Kärcher Kits/sacos de filtros de seguridad

Kits/sacos de filtros de seguridad

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Kärcher Filtro textil

Filtro textil

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Kärcher Bolsa de filtro textil

Bolsa de filtro textil

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Kärcher Filtro del aire de evacuación

Filtro del aire de evacuación

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