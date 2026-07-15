Fuente de alimentación UE
El cargador para las limpiadoras de cristales con batería Kärcher, así como el Vibrapad a batería.
Con el cargador se pueden cargar todas las limpiadoras de cristales con batería WV y Vibrapad a batería KV.
Características y ventajas
Compatible con WV y KV
- Una fuente de alimentación para dos grupos de equipos.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|29 x 122 x 114