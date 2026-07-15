Fuente de alimentación UE

El cargador para las limpiadoras de cristales con batería Kärcher, así como el Vibrapad a batería.

Con el cargador se pueden cargar todas las limpiadoras de cristales con batería WV y Vibrapad a batería KV.

Características y ventajas
Compatible con WV y KV
  • Una fuente de alimentación para dos grupos de equipos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 29 x 122 x 114
Equipos compatibles