Este juego de accesorios, además de una manguera de alta presión de 12 metros de longitud, también contiene una pistola de alta presión ergonómica, así como un adaptador Quick Connect para las gamas K 2 a K 7. El kit de reequipamiento es apto para todas las limpiadoras de alta presión Kärcher Consumer construidas a partir del año 1992 (excepto equipos con enrollador de mangueras).