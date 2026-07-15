Los dos paños incluidos en el kit están fabricados con microfibra de alta calidad y pueden utilizarse para eliminar y recoger la suciedad más persistente en el baño y la cocina. Incluso la suciedad incrustada de las placas de cocina se puede eliminar sin esfuerzo. La cómoda y fiable estructura de cierre de autofijación fija el paño de forma segura a la boquilla manual y también permite sustituirlo rápidamente sin entrar en contacto con la suciedad.