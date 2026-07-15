La boquilla para suelos EasyFix para limpiadoras de vapor incluye un paño para suelos universal a juego y ofrece unos resultados de limpieza excelentes en suelos duros sellados, incluso en rincones y bordes. El ingenioso sistema de cierre de autofijación permite fijar el paño para suelos universal de manera sencilla y rápida a la boquilla para suelos: basta con presionar el paño para suelos contra la boquilla para suelos EasyFix y listo. Después de la limpieza es posible retirar el paño para suelos de la boquilla para suelos EasyFix sin contacto con la suciedad: se pisa la pestaña de pie fijada al paño y se retira la boquilla para suelos hacia arriba.