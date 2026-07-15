Kit de boquillas para FR, 400 l/h - 450 l/h
Kit de boquillas específico para el equipo compuesto por boquillas de alto rendimiento y atornilladuras. Para un rendimiento óptimo de las limpiadoras de superficies de Kärcher (400 a 450 l/h).
Kit de boquillas específico para el equipo compuesto por boquilla de alto rendimiento y atornilladuras. Para un rendimiento óptimo de las limpiadoras de superficies de Kärcher (400 a 450 l/h). Apto para los siguientes modelos: 2.640-679, 2.640-355 y 2.641-065.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|400 / 450
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1