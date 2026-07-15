Con el nuevo kit de botella pulverizadora Premium, que incluye un portacepillos de tamaño ajustable, se pueden limpiar de forma óptima tanto ventanas anchas como estrechas. El paño de microfibras se coloca más fácilmente y se cambia más rápidamente gracias al Klett. Además, el rascador de suciedad también se puede utilizar para eliminar la suciedad más incrustada del parabrisas.