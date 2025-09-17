Kit de manguera de alta presión HK 7,5

Kit de mejora con manguera de alta presión de 7,5 m, pistola de alta presión y adaptador Quick Connect para las gamas K 2-K 7. Para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher sin enrollador de mangueras fabricadas entre 1992 y 2017.

El juego de accesorios del equipo de serie incluye una manguera de alta presión de 7,5 m, una pistola de alta presión ergonómica y un adaptador para montar posteriormente la práctica unión rápida Quick Connect para las gamas K 2 a K 7. Apto para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher sin enrollador de mangueras construidas a partir del año 1992.

Características y ventajas
Adaptador
  • Desconexión sencilla de la manguera de alta presión de pistola y equipo.
  • La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Manguera de alta presión
  • Con conexiones Quick Connect para una colocación rápida.
Pistola de alta presión
  • Para un trabajo ergonómico.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura (°C) máx. 60
Presión máx. (bar) 180
Longitud (m) 7,5
Color negro
Peso (kg) 1,2
Peso con embalaje incluido (kg) 1,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 551 x 250 x 60
Equipos compatibles
Accesorios
