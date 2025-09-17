Kit de manguera de alta presión HK 7,5
Kit de mejora con manguera de alta presión de 7,5 m, pistola de alta presión y adaptador Quick Connect para las gamas K 2-K 7. Para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher sin enrollador de mangueras fabricadas entre 1992 y 2017.
El juego de accesorios del equipo de serie incluye una manguera de alta presión de 7,5 m, una pistola de alta presión ergonómica y un adaptador para montar posteriormente la práctica unión rápida Quick Connect para las gamas K 2 a K 7. Apto para todas las limpiadoras de alta presión de Kärcher sin enrollador de mangueras construidas a partir del año 1992.
Características y ventajas
Adaptador
- Desconexión sencilla de la manguera de alta presión de pistola y equipo.
- La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Manguera de alta presión
- Con conexiones Quick Connect para una colocación rápida.
Pistola de alta presión
- Para un trabajo ergonómico.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Presión máx. (bar)
|180
|Longitud (m)
|7,5
|Color
|negro
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|551 x 250 x 60
Accesorios
Encontrar pieza
