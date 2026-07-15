Kit de tiras de cepillos
Kit de tiras de cepillos de alta calidad para cuando las cerdas del cepillo para juntas XXL estén desgastadas. Basta con retirar la tira de cepillos usada e insertar una nueva.
Una vez desgastadas las cerdas de larga vida útil del cepillo para juntas XXL, deben sustituirse para seguir obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. Para ello, se puede extraer fácilmente la tira de cepillos completa y sustituirla por una nueva. Esta opción no solo es beneficiosa para su bolsillo, sino también para el medio ambiente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|156 x 18 x 25
Campos de aplicación
- Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)