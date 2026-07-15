Lanza para la limpieza de canalones
La lanza sirve para limpiar sistemas de desagüe de canalones. Gracias a la forma de la lanza y a la boquilla especial, la limpieza puede efectuarse sin necesidad de quitar la rejilla protectora.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (mm)
|960
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,9
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