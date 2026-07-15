Para todas las limpiadoras de alta presión de la gama Classic de Kärcher: lanza pulverizadora galvanizada no regulable de 850 milímetros de longitud. Utilizable con temperaturas del agua de hasta 60 °C y presiones de trabajo de hasta 250 bares. Con rosca manual, rosca M 22 × 1,5 para la conexión de la pistola de alta presión y rosca M 18 × 1,5 para la conexión de accesorios.