Lanza pulverizadora de doble chorro, 960 mm
Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apto sobre todo para la agricultura (p. ej., para la limpieza de establos).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Máx. presión de trabajo (bar)
|310
|Longitud (mm)
|960
|Temperatura (°C)
|máx. 150
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,8
Vídeos
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.