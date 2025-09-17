Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora
Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.
La lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras permite limpiar también puntos de difícil acceso, como por ejemplo fachadas, de forma rápida y sin esfuerzo. La articulación ajustable en 180 grados es una ventaja adicional que posibilita, entre otras cosas, la limpieza de invernaderos, tejados inclinados y cocheras. Gracias al cómodo mecanismo telescópico accionado con un botón el manejo es muy sencillo. La lanza pulverizadora telescópica extensible entre 1,20 y 3,70 metros permite la limpieza de superficies a una altura de hasta cinco metros. Es posible la cómoda fijación de todo tipo de pistolas. Con las pistolas Full Control Plus o Smart Control la presión se regula cómodamente en los propios dispositivos.
Características y ventajas
Articulación ajustableOpciones de aplicación flexibles.
Cómodo mecanismo telescópicoLos tubos se extienden de forma sencilla y cómoda pulsando un botón.
Sencillo montaje de la pistola de alta presiónLa pistola de alta presión existente se fija fácilmente en la sujeción prevista.
Conexión de bayoneta
- Práctica conexión de todos los accesorios Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|3780 x 120 x 233
Campos de aplicación
- Fachada
- Jardines acristalados
- Cubiertas (p.ej. cocheras)
