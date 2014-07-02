Limpiador de papel pintado
Boquilla para despegar fácilmente papeles pintados y restos de cola con la potente ayuda del vapor.
Boquilla para despegar fácilmente papeles pintados y restos de cola con la potente ayuda del vapor. De esta forma, la limpiadora de vapor permite despegar papeles pintados y las reformas resultan ser un mero juego de niños.
Características y ventajas
Accesorio con orificio de salida de vapor y rascador
- El papel tapiz y la cola de empapelar se retiran rápidamente sin dañar la piel
Amplia distribución del vapor
- Desprendimiento rápido del papel tapiz, también en paredes grandes
Sin fugas de vapor
- El vapor penetra rápidamente en el papel tapiz
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|320 x 220 x 100
Campos de aplicación
- Papeles pintados
- Suciedad resistente