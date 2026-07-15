Manguera de alta presión Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Manguera de alta presión corta de 1,5 m (DN 8). Con cómoda rosca manual EASY!Lock en ambos extremos para conexiones robustas y rápidas. De larga vida útil y diseñada para presiones de hasta 400 bares.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|1,5
|Rosca de empalme
|2 x EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,8
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