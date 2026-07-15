Manguera de alta presión Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión con ANTI!Twist, acoplamientos de rosca manual EASY!Lock y refuerzo de acero doble. Longitud 20 m, diámetro nominal DN 8, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.

DN 8 / 155 °C / 400 bar

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 20
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 7
Manguera de alta presión Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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