Manguera de alta presión para alimentos, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS

Manguera de alta presión (DN 6), 15 m de longitud, homologada para la manipulación de alimentos, con conexión para enrollador de mangueras AVS, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y con una cubierta exterior gris que no deja marcas.