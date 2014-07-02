Manguera de alta presión para alimentos, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS

Manguera de alta presión de 20 m (AN 8) con conexión de pistola AVS pantentada (alojamiento giratorio). Exterior que no deja manchas para su uso en el sector alimentario. AN 8 / 155 °C / 250 bar.

Manguera de alta presión de 20 m (AN 8) con conexión de pistola AVS pantentada (alojamiento giratorio). Exterior que no deja manchas para su uso en el sector alimentario. Otros datos fundamentales: AN 8 / 155 °C / 250 bar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 250
Longitud (m) 20
Rosca de empalme 1 M22 x 1,5 / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
Peso (con embalaje) (kg) 5,5