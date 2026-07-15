Manguera de alta presión para alimentos Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Manguera de alta presión de larga vida útil, con doble refuerzo de alambre de acero y una cubierta exterior azul resistente a las grasas animales. 20 m de longitud y con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.
AN 6 / 155 °C / 400 bar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|20
|Rosca de empalme
|2 x EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|6,9
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