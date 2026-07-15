La manguera de aspiración electroconductora de anchura nominal DN 35 es idónea para el uso con los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. En el lateral del equipo, la manguera de 2,5 m de longitud dispone de una conexión de bayoneta 2.0 y, en el lateral de los accesorios, de una conexión de clip 2.0. Ambas conexiones 2.0 son compatibles con los aspiradores fabricados desde el año 2017.