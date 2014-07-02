Mangueras de alta presión

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Kärcher Longlife 400

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Kärcher Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

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Kärcher Para el sector alimentario

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Kärcher Manguera Longlife para el uso en industria alimentaria con acoplamiento en ambos lados

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Kärcher Longlife para uso alimentario

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Kärcher Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamieto en ambos lados

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Kärcher Mangueras especiales

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Kärcher Ultra Guard

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