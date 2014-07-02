Mangueras de aspiración

Kärcher Conexión de la manguera

Conexión de la manguera

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Kärcher Mangueras de aspiración con sistema de clip 1.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2016)

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Kärcher Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)

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Kärcher Mangueras de aspiración con acoplamiento de cono

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Kärcher Mangueras de aspiración zona 22

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Kärcher Mangueras de aspiración especiales

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